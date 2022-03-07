Пленных солдат РФ свозят и будут удерживать в одном месте - Монастырский

Пленных агрессоров будут удерживать в одном месте. Фото: 200RF.COM

Пленных российских оккупантов будут свозить и содержать в одном месте.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире украинских телеканалов.

"Сейчас у нас вопрос, где размещать пленных. Через Министерство юстиции этот вопрос решаем. Все пленники свозятся и будут находиться в одном месте", - сказал он.

Монастырский отметил, что украинские защитники задерживают "очень много пленных".

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"Очень много пленных образуется, потому что они сами бросают технику. Сдаются нашим силам территориальной обороны, нашим Вооруженным силам, просто людям в деревне, которые нам сообщают, что операторы российской техники покидают ее и говорят, что хотят уходить. Многие пленные захватывают Национальная гвардия, Национальная полиция", – отметил министр.

В воскресенье, 6 марта, солдат срочной службы Нацгвардии сбил истребитель Су, а специалисты "КОРД" подбили два танка из гранатометов.

"Мы видим отчаяние в глазах противника, желание бросить свою технику и убраться", - сказал Монастырский и отметил, что недооценивать врага было бы ошибкой.

Российские оккупанты во время наступления на Украину пытались бежать в сторону границы. Для этого они выскакивали из автомобилей. Но командиры рот их отлавливали и заставляли ехать дальше. Об этом во время пресс-конференции рассказали пленные российские солдаты.