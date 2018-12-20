Пленному украинскому моряку отказались предоставить переводчика

Адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Цискаришвили Анри встретился с радиотелеграфистом Владимиром Варімезом. Фото:pravda.com.ua

Адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Анри Цискаришвили встретился с радиотелеграфистом буксира "Яны Капу" Владимиром Варимезом.

Встреча c Варимезом прошла в кабинете для проведения видеоконференцсвязи в СИЗО Лефортово. Об этом Анри Цискаришвили написал в facebook.

Место встречи обусловлено тем, что российский Верховный суд Республики Крым" в этот день рассматривал апелляционную жалобу на избрание украинскому моряку меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат и военнопленный дистанционно участвовали в этом заседании.

"К сожалению, суд оставил Владимира под стражей. При этом моему подзащитному было отказано в предоставлении переводчика, а доводы стороны защиты о том, что Владимир является военопленным - проигнорированы. Но несмотря на это, хочу отметить, что решение суда его не сломило, Владимир хорошо держится, не проявляет ни страха ни отчаяния", - пишет адвокат.

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В следующем году так называемый верховный суд Крыма рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея Оприска, Сергея Цибізова, Юрия Будзила и Виктора Беспальченка. Из-за того, что военных перевезли в московских тюрем, заседание будет проводиться в режиме видеотрансляции.