Крымский суд будет рассматривать апелляцию на арест украинских моряков

В следующем году так называемый верховный суд Крыма рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов украинских моряков.
Рассматривать апелляции Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Юрия Будзыло и Виктора Беспальченко, передает Интерфакс.
"Рассмотрение апелляционных жалоб на решение Киевского районного суда Симферополя назначено на 10:00", - сказал представитель инстанции.
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Так как военных перевезли в московские тюрьмы, заседание будет проводиться в режиме видеотрансляции.
Адвокаты требуют освобождения военнопленных.
Активисту Эдему Бекирову, которого так называемый крымский суд приговорил к 3 месяцам лишения свободы, не передают лекарства.
Об этом написала его дочь Элеонора Бекирова.
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