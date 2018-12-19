Крымский суд будет рассматривать апелляцию на арест украинских моряков

Заседание проведут в режиме видеотрансляции фото россми

В следующем году так называемый верховный суд Крыма рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов украинских моряков.

Рассматривать апелляции Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Юрия Будзыло и Виктора Беспальченко, передает Интерфакс.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на решение Киевского районного суда Симферополя назначено на 10:00", - сказал представитель инстанции.

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Так как военных перевезли в московские тюрьмы, заседание будет проводиться в режиме видеотрансляции.

Адвокаты требуют освобождения военнопленных.

Активисту Эдему Бекирову, которого так называемый крымский суд приговорил к 3 месяцам лишения свободы, не передают лекарства. Об этом написала его дочь Элеонора Бекирова.