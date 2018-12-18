Эдема Бекирова доводят до смерти в крымской тюрьме

Крымскотатарском активисту до сих пор не принесли жизненно лекарства - фото Крим.Реалии

Активисту Эдему Бекирову, которого так называемый крымский суд приговорил к трем месяцам лишения свободы не передают лекарства.

Об этом написала его дочь, Элеонора Бекирова, в своем Facebook.

"Мы до сих пор не знаем где держат отца! Ему не могут передать лекарства и перевязочный материал для открытой раны после ампутации ноги", - пишет Элеонора.

Эдем Бекиров инвалид 1-й группы, имеет 4 шунта на сердце и сахарный диабет, недавно ему ампутировали ногу. Активиста обвинили в распространении 10 кг тротила.

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Дочь активиста призывает президента Украины и мировое сообщество помочь ей спасти отца.

В сети опубликовали персональные данные командиров 76 десантно-штурмовой дивизии РФ и 234 десантно-штурмового полка, входящего в состав этой дивизии. Эти российские офицеры получили награды и повышение по службе за выполнение преступных приказов вышестоящего командования ВС РФ.