Платная медицина убьет многих украинцев – заслуженный врач Ольга Голубовская

По ее словам, сначала нужно увеличить финансирование самой медицины, поднять социальные стандарты. Фото: Pexels

Введение платной медицины в Украине убьет огромное количество людей. Об этом заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире ток-шоу "Хард с Влащенко", передает корреспондент УНН.

"В нашей стране, где люди живут за чертой бедности в большинстве своем, надо оценивать ситуацию целиком, а не смотреть только на крупные города, где люди хоть как-то выживают. У нас платная медицина убьет огромное количество людей", - сказала Голубовская.

По ее словам, сначала нужно увеличить финансирование самой медицины, поднять социальные стандарты.

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"И может после этого вводить элементы платной медицины, но ни в коем случае, не в области инфекционных болезней. Потому что это национальная безопасность страны. Если человек болен особо опасной инфекцией, то государство должно эго изолировать и обеспечить ему лечение не в зависимости есть у него деньги или нет", — рассказала Голубовская.

Украина через шесть лет может столкнуться с дефицитом медицинских кадров. Мизерные зарплаты врачей не мотивируют их оставаться в Украине, поэтому они уезжают.