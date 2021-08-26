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четверг, 26 августа 2021 02:00

"Лечить детей будет некому" - кардиохирург рассказал о проблемах в медицине

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&quot;Лечить детей будет некому&quot; - кардиохирург рассказал о проблемах в медицине
В Украине упадок медицинской отрасли. Фото: itvua.tv

Украина через шесть лет может столкнуться с дефицитом медицинских кадров. Мизерные зарплаты врачей не мотивируют их оставаться в Украине, поэтому они уезжают.

"Чтобы удержать человека в Украине, он должен получать 70% той зарплаты, которую врач получает в Чехии, Германии и т.д. Сегодня наши зарплаты не соответствуют этому показателю", - заявил врач-кардиохирург Борис Тодуров в эфире канала "Украина 24".

Тодуров также рассказал о проблемах в системе подготовки медицинских кадров в Украине. В стране функционирует 15 университетов, но отсутствует государственный заказ.

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"Верховная Рада отменила трехлетние отработки в районных центрах. Посмотрите, какие проблемы сейчас в районных центрах. В этом году всего около 200 человек поступило на педиатрию, как и в прошлом году. Все 15 университетов через 6 лет выпустят всего 200 педиатров. Это по 10 педиатров на область. это вообще ничего. То есть наших детей, моих внуков уже лечить будет некому через 6 лет. И государство абсолютно никак на это не реагирует", - сказал кардиохирург.

В Украине зарегистрировали 76 СПД-врачей в сельской местности, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины. В целом они подписали декларации с 74 078 пациентами. За предоставленные услуги НСЗУ выплатила медикам более 34 млн грн.

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Дата
26
августа

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