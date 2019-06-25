Планируют запретить курение Iqos в общественных местах. Фото: ubr.ua

В Украине установят общие ограничения на курение табака, включая электронные сигареты, а также системы нагрева табака, типа Iqos.

Обнародовали проект закона, - сообщает UBR.

Документ предлагает полностью переписать формулировку "курения табачных изделий", под которым подразумевается "процесс сгорания табака". В новой версии под курением следует понимать любое действие, которое приводит к нагреву, тлению, сгоранию табачных изделий, в результате чего образуются дым или аэрозоль (пар, туман). Должно измениться понятие "табачное изделие", которое содержит исчерпывающий перечень товаров. В новой версии таким предлагают называть любые "изделия", которые можно принять и содержащие табак.

Если документ примут, на курение электронных систем нагрева табака будут распространяться все те же ограничения, что и на обычные сигареты.

Нормы закона вступят в силу только через год после того, как президент поставит подпись под текстом.

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