Планируют запретить курение Iqos в общественных местах

В Украине установят общие ограничения на курение табака, включая электронные сигареты, а также системы нагрева табака, типа Iqos.
Обнародовали проект закона, - сообщает UBR.
Документ предлагает полностью переписать формулировку "курения табачных изделий", под которым подразумевается "процесс сгорания табака". В новой версии под курением следует понимать любое действие, которое приводит к нагреву, тлению, сгоранию табачных изделий, в результате чего образуются дым или аэрозоль (пар, туман). Должно измениться понятие "табачное изделие", которое содержит исчерпывающий перечень товаров. В новой версии таким предлагают называть любые "изделия", которые можно принять и содержащие табак.
Если документ примут, на курение электронных систем нагрева табака будут распространяться все те же ограничения, что и на обычные сигареты.
Нормы закона вступят в силу только через год после того, как президент поставит подпись под текстом.
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