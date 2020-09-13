Пир во время чумы: Степанов возмущен масштабным празднованием дня города в Днепре

В правительстве возмутились многолюдными гуляниями в Днепре во время Covid-19. Фото: nashemisto.dp.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов возмущен масштабным празднованием дня города в Днепре в период пандемии коронавируса.

Об этом он министр сообщил во время брифинга.

"Когда сегодня утром я увидел фотографии с дня празднования Дня города Днепра, на котором собрались, пожалуй, десятки тысяч людей, у меня появилось вопрос к местной власти", - отметил он.

Степанов отметил, что во время массового скопления людей риск вспышки болезни возрастает. В связи с этим проведение масштабных концертов рискованно.

"Зная вас, я точно знаю, что вы осознаете, что такое коронавирус, вы понимаете, какие риски составляет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые идут по всей стране. Но так сознательно начать проводить концерты. Я даже не говорю, что они запрещены постановлением Кабмина ", - отметил глава Минздрава.

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Он также напомнил, что на сегодняшний день проведение массовых мероприятий запрещено постановлением Кабинета министров.

"Даже несколько человек, которые имеют коронавирусной болезни на праздновании, могут инфицировать сотни или тысячи, уже скоро мы можем увидеть", - добавил Степанов.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2476 случая Covid-19. От болезни умерли 30 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны о распространении эпидемии коронавируса. Выздоровели от болезни за сутки - 547.