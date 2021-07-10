Pfizer разрабатывает вакцину от "дельта" -штамма коронавируса

В Pfizer и BioNTech заявили о разработке специальной вакцины против "Дельта" штамма коронавируса.
Первая партия вакцины для испытания уже готова, говорится в заявление компании.
Исследования могут начаться уже в августе.
"В то время как Pfizer и BioNTech считают, что третья доза BNT162b2 имеет потенциал для сохранения максимального уровня защиты против всех известных в настоящее время штаммов, включая Delta, в компании остаются бдительными и разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech Covid-19", - говорится в заявлении.
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"Дельта" штамм Covid-19 стал доминирующим на территории Соединенных Штатов Америки и Германии.
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