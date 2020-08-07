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пятница, 07 августа 2020 11:51

Певицу Глюкозу развернули на украинской границе

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Певицу Глюкозу развернули на украинской границе
Певица посещала оккупированный Крым. Фото: ГПСУ

Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину.

Она незаконно посещала оккупированный Крым, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Она прибыла в четверг в аэропорт "Борисполь" из Минска с частным визитом.

"Во время оформления пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный РФ Крымский полуостров", - говорится в сообщении.

Россиянке запретили въезд в Украину на три года.

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"С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", - говорится в сообщении.

Двум российским актерам и участникам лирической комедии "Идеальный свидетель" запретили 10 лет приезжать в Украину. Причиной называют сознательную попытку пересечь границу после уже полученного запрета.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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