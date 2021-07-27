Первый украинец умер от дельта-штамма коронавируса

Киевлянин умер от коронавируса. Фото: Reuters

В Александровской больнице Киева умер мужчина, у которого был подтвержден штамм коронавируса "Дельта".

"Я думаю, будет очень большой подъем заболеваемости, потому что я хочу еще раз подчеркнуть, что с больных тестируемых, которые приехали из России, все они положительные на" Дельту ". Поэтому если это мы наблюдаем вот такую ​​хода, то я думаю, что будет большой подъем заболеваемости ", - заявила директор больницы Людмила Антоненко в эфире телеканала "Киев".

Наиболее опасную и заразную мутацию Covid-19 подтвердили лабораторно. Болезнь протекает более агрессивно и быстрее, чем предыдущие штаммы: на 2-3 день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, они не могут самостоятельно дышать. Возраст тяжелых пациентов молодой, 30-40 лет.

Медики прогнозируют резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в столице в связи с проведением крестного хода, ведь было очень много верующих, в том числе, из России.

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В мире диагностировали более 444 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего больных обнаружили в США, Иране и Индии. В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Испания.