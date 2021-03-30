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вторник, 30 марта 2021 12:38

Первый украинец получил обе дозы Covid-вакцины

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Первый украинец получил обе дозы Covid-вакцины
Наибольшее количество прививок за весь период кампании сделали в Днепропетровской области. Фото: pixabay.com

За 29 марта в Украине еще 14 433 человек привились от Covid-19. Первый украинец в стране уже завершил вакцинацию, получив обе дозы препарата.

Больше всего прививок вчера сделали в Киеве, сообщила пресс-служба Минздрава.

С начала кампании вакцинации сделали 212 898 прививок. Из них 212 896 человек получили 1 дозу препарата из 2 необходимых.

Вакцинацию осуществляли силами 152 мобильных бригад по иммунизации и 656 пунктами прививок.

Наибольшее количество прививок за весь период кампании сделали в Днепропетровской области – 15 219 прививок.

В Украине работает 1 201 пункт прививки против Covid-19, всего планируется открытие более 4 тыс. таких пунктов.

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24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield. Срок годности вакцины, 500 тыс. доз которой получила Украина, истекает 23 июня 2021 года.

Привиты вакциной Covishield разработки AstraZeneca, получат 2-ю дозу препарата этого же разработчика. В ближайшее время в рамках программы Covax Украина ожидает 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз Pfizer. Вакцинация 2-й дозой начнется с конца мая.

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Дата
30
марта

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