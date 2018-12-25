Первый приход МП в Хмельницкой области перешла к Православной церкви Украины

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Приход Московского патриархата в селе Доброгорща Хмельницкой области решил присоединиться к Православной церкви Украины.

"Великая радость - единение вокруг родной Поместной Православной Церкви, чтобы едиными устами и единым сердцем славить Великого Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа! Христос посреди нас!", - написал митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота в Facebook.

Религиозная община села Доброгорща стала первым приходом Московского патриархата в Хмельницкой области, который решил присоединиться к Поместной церкви.

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15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Православной церкви Украины. С тех пор Православная Церковь Украины пополняется приходами Московского патриархата, которые до 15 декабря 2018 были в юрисдикции УПЦ МП. К ПЦУ присоединились три храма Винницкой области. В Жовкве на Львовщине приход храма святых апостолов Петра и Павла решил выйти из УПЦ МП и перейти к Православной церкви Украины.