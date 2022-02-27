Первый пошел: российский миллиардер осудил действия Путина

Фридман назвал ситуацию "трагедией". Фото: finparty

Российский миллиардер, основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман в письме к сотрудникам заявил, что "война никогда не может быть решением" и назвал ситуацию "трагедией".

По его словам, сейчас разрешение ситуации выглядит "пугающе далеким", пишет FT.

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"Но я могу только присоединиться к тем, чье горячее желание состоит в том, чтобы кровопролитие остановилось. Я уверен, что мои деловые партнеры с этим согласны".

Президент Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Украинский президент предупредил его о больших потерях, которые понесет Беларусь, если начнет полноценную войну с Украиной.