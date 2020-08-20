Первый Герой Украины: интересные факты из биографии легендарного Бориса Патона

Ученый утверждал, что одним из главных достижений Института электросварки является так называемый шов Патона. Фото: НАН Украины

19 августа умер легендарный ученый, президент Национальной академии наук Украины Борис Патон. Ушел из жизни в 101 год. Последние недели провел в больнице из-за проблем с сердцем.

Предлагаем вспомнить интересные факты из биографии выдающегося Бориса Патона.

Евгений Патон — отец академика — был основателем и директором Института электросварки. Ученый занимался проектированием и сооружением мостов. В 1953-м мост через Днепр в Киеве назвали в честь Евгения Патона, под чьим руководством и строился мост.

Национальная академия наук Украины Борис Патон возглавил в 1962 году. Патон был сверстником академии, которую основал гетман Павел Скоропадский в 1918-ом.

Борис Патон — первый, кого наградили званием Героя Украины. Это отличие он получил 26 ноября 1998-го "за самоотверженное служение нации, выдающиеся достижения в области сварки и специальной электрометаллургии, которые содействовали признанию и утверждению авторитета отечественной науки в мире".

Сварка под водой, в космосе и организме человека — эти и много других научных открытий сделал ученый. Патон сконструировал самый первый прибор для обработки металла в космосе с помощью пучка лучей Вулкан, который испытали в 1969-ом на космическом корабле Союз-6.

В 1995 году Патон катался на монолыжи Днепром и сломал шейку бедра. Узнал, что его кость резали механической пилой. После этого ученый собрал совещание и начал разрабатывать лазерную методику.

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Ученый утверждал, что одним из главных достижений Института электросварки является так называемый шов Патона. Этот шов — уникальная технология сварки живых тканей, при которой кровопотери меньше, чем во время обычной ниточной операции. Также это уменьшает время ее проведения.

Прощание с президентом Национальной академии наук Борисом Патоном планируется в клубе Кабинета Министров. Об этом сообщила пресс-служба НАН Украины.