Первый день лета удивит погодой. Где похолодает

 
Ексклюзивы
1/5
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 315
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 774
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Просмотров: 441
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2511
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 522
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
9 Просмотров: 927
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1494
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1233
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2295
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1197
Фото
Все фото
12
13
4
32
10
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Не выдержала бунта: тюрьму закрыли через несколько дней после беспорядков заключенных
Не выдержала бунта: тюрьму закрыли через несколько дней после беспорядков заключенных
Лучше не нюхать: зацвел &quot;дьявольский язык&quot; с невыносимым запахом
Лучше не нюхать: зацвел "дьявольский язык" с невыносимым запахом
&quot;Устали от безконцертной ж..пы&quot; - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
&quot;Аваков - черт&quot;, &quot;Stop русский мир&quot; — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
Видео
Все видео
Город затопил ливень: люди плавают на водном мотоцикле
Город затопил ливень: люди плавают на водном мотоцикле
Аномальные осадки: в Симферополе городские улицы превратились в реки
Аномальные осадки: в Симферополе городские улицы превратились в реки
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Интервью
1/5
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1548
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 360
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 765
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 837
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
вторник, 01 июня 2021 07:29

Первый день лета удивит погодой. Где похолодает

  Комментировать
Первый день лета удивит погодой. Где похолодает
В Одессе и Николаеве 1 июня весь день будет пасмурно. Фото: pixabay.com

1 июня в западных областях Украины ожидается сухая солнечная погода.

Предлагаем более детально ознакомится с погодой, которая будет в обласных центрах.

В Киеве сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит +16°С.

Во Львове и Луцке во вторник также облачно с прояснениями. Ночью + 7...8°С, а днем потеплеет до + 16°С.

В Ровно и Ивано-Франковске будет преобладать пасмурная погода, днем столбики термометров покажут +16°С.

В Тернополе 1 июня будет +15°С, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня весь день будет пасмурно, днем ожидается +15°С.

В Черновцах во вторник также будет преобладать пасмурная погода, днем + 15°С.

В Виннице сегодня - облачно с прояснениями, но и ливень, температура воздуха +8...15°С.

В Житомире во вторник будет пасмурно, но сухо. Температура днем прогнозируется до +16°С.

В Черкассах тоже пасмурно, днем +13°С, однако дождливо.

В Кропивницком также дождь и пасмурно, температура днем в пределах +12°С.

В Полтаве сегодня пройдут дожди, температура воздуха +11...13°С.

В Одессе и Николаеве 1 июня весь день будет пасмурно, температура днем составит +14°С, дождь.

В Херсоне во вторник также дожди, днем будет +15°С.

В Запорожье - весь день пасмурно и дождь, но температура воздуха составит +18°С.

В Сумах температура воздуха сегодня установится в пределах +10...14°С, однако будет также пасмурно.

В Харькове - переменная облачность и дожди, температура днем +15°С.

В Днепре будет пасмурно и дождливо, температура днем +15°С.

В Симферополе во вторник ожидается ливень, температура +12...18°С и переменная облачность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что предвещают сны в первую ночь лета - приметы 1 июня

Лето в этом году будет довольно жарким, однако с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины выдастся прохладным, с 6 по 12 число возможен резкий подъем температуры, которая со временем опустится до +22...25°С. Такая погода будет держаться до конца июня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первый день лета удивит погодой. Где похолодает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июня

Хмельницкий казнил всех пленных поляков

Самое читаемое
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 8163
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6687
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 4356
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
10
 Просмотров: 3294
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
5
 1 Просмотров: 3213
Общество
Ребенок не будет вещью - МОН готовит революцию в дошкольном образовании
Ребенок не будет вещью - МОН готовит революцию в дошкольном образовании Просмотров: 117
Cегодня сдают самый популярный тест ВНО. Напишут сотни тысяч человек
Cегодня сдают самый популярный тест ВНО. Напишут сотни тысяч человек Просмотров: 108
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
 Просмотров: 513
Что предвещают сны в первую ночь лета - приметы 1 июня
Что предвещают сны в первую ночь лета - приметы 1 июня Просмотров: 378
Церковный праздник: сегодня вспоминают святого, которому отрубили голову
Церковный праздник: сегодня вспоминают святого, которому отрубили голову Просмотров: 666
Больше всего комментируют
9
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
7
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
3
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
Голосов: 56359
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть