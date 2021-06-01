Первый день лета удивит погодой. Где похолодает

В Одессе и Николаеве 1 июня весь день будет пасмурно. Фото: pixabay.com

1 июня в западных областях Украины ожидается сухая солнечная погода.

Предлагаем более детально ознакомится с погодой, которая будет в обласных центрах.

В Киеве сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит +16°С.

Во Львове и Луцке во вторник также облачно с прояснениями. Ночью + 7...8°С, а днем потеплеет до + 16°С.

В Ровно и Ивано-Франковске будет преобладать пасмурная погода, днем столбики термометров покажут +16°С.

В Тернополе 1 июня будет +15°С, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня весь день будет пасмурно, днем ожидается +15°С.

В Черновцах во вторник также будет преобладать пасмурная погода, днем + 15°С.

В Виннице сегодня - облачно с прояснениями, но и ливень, температура воздуха +8...15°С.

В Житомире во вторник будет пасмурно, но сухо. Температура днем прогнозируется до +16°С.

В Черкассах тоже пасмурно, днем +13°С, однако дождливо.

В Кропивницком также дождь и пасмурно, температура днем в пределах +12°С.

В Полтаве сегодня пройдут дожди, температура воздуха +11...13°С.

В Одессе и Николаеве 1 июня весь день будет пасмурно, температура днем составит +14°С, дождь.

В Херсоне во вторник также дожди, днем будет +15°С.

В Запорожье - весь день пасмурно и дождь, но температура воздуха составит +18°С.

В Сумах температура воздуха сегодня установится в пределах +10...14°С, однако будет также пасмурно.

В Харькове - переменная облачность и дожди, температура днем +15°С.

В Днепре будет пасмурно и дождливо, температура днем +15°С.

В Симферополе во вторник ожидается ливень, температура +12...18°С и переменная облачность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что предвещают сны в первую ночь лета - приметы 1 июня

Лето в этом году будет довольно жарким, однако с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины выдастся прохладным, с 6 по 12 число возможен резкий подъем температуры, которая со временем опустится до +22...25°С. Такая погода будет держаться до конца июня.