Первое лунное затмение 2021 года: к чему готовиться и почему оно такое особенное

Если в 2020 году было 7 затмений, то теперь будет 4. Фото: pixabay.com

26 мая будем иметь лунное, 10 июня - солнечное затмение. Это первый сезон затмений в этом году. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Работайте как можно больше, путешествуйте, открывайте миру себя, - говорит астролог. - Это затмение станет особенным. Для многих звезды обещают легкий старт и невероятное везение в делах".

По словам астролога, во время сезона затмения легко будет бросить пить и курить, завязать с игроманией.

"Это кармическое время. Не будет ничего случайного. Многие не знают, что делать дальше. Подсказку получите во сне", - говорит астролог.

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Если в 2020 году было семь затмений, то теперь будет четыре.

"19 ноября будет частичное лунное, а 4 декабря - тотальное солнечное затмение, - говорит Максимова. - 2021 год станет урожайным для многих. То, что заработаем в этому году, будем потреблять следующие 29 лет. У нас есть возможность заложить хороший фундамент на будущее".

Астролог дала прогноз на 24-30 мая и объяснила, чем ошеломит май напоследок.