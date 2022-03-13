Первая женщина стала Героем Украины посмертно

Звание Героя Украины посмертно получила впервые женщина. Президент Владимир Зеленский удостоил орденом "Золотая Звезда" сержантку Инну Дерусову.
Награду получили еще семь военнослужащих, сообщил Зеленский в своем обращении.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", - отметил президент.
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Присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда":
Васичу Сергею Викторовичу - старшему сержанту (посмертно),
Дерусовой Инне Николаевне – сержанту (посмертно),
Мрочку Константину Васильевичу – солдату (посмертно),
Пархомуку Виталию Васильевичу – старшему солдату (посмертно),
Свинчуку Олегу Анатольевичу – солдату (посмертно),
Ханину Андрею Павловичу – сержанту (посмертно),
Гуцулу Владимиру Александровичу – старшему лейтенанту,
Черному Владимиру Владимировичу – старшему лейтенанту.
По словам Зеленского, Инна Дерусова – первая женщина, удостоенная звания Героя Украины посмертно.
"С 24 февраля старший боевой медик выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области. Спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью. Погибла от артиллерийского обстрела российских войск, оказывая помощь раненым военным. Первая женщина - Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно", - подчеркнул глава государства.
"Инну все знали и уважали за профессионализм и отзывчивость. Это очаровательная женщина, прекрасный друг, добрый, искренний самоотверженный и трудолюбивый человек. Разделяем боль утраты семьи и друзей, всех, кто знал Инну. Пусть память о ней будет длинной и светлой…" - пишет сайт Тернопольского национального педагогического университета, где училась Дерусова.
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