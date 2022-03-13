Первая женщина стала Героем Украины посмертно

Звание Героя Украины посмертно получила впервые женщина. Президент Владимир Зеленский удостоил орденом "Золотая Звезда" сержантку Инну Дерусову.

Награду получили еще семь военнослужащих, сообщил Зеленский в своем обращении.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", - отметил президент.

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Присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда":

Васичу Сергею Викторовичу - старшему сержанту (посмертно),

Дерусовой Инне Николаевне – сержанту (посмертно),

Мрочку Константину Васильевичу – солдату (посмертно),

Пархомуку Виталию Васильевичу – старшему солдату (посмертно),

Свинчуку Олегу Анатольевичу – солдату (посмертно),

Ханину Андрею Павловичу – сержанту (посмертно),

Гуцулу Владимиру Александровичу – старшему лейтенанту,

Черному Владимиру Владимировичу – старшему лейтенанту.

Автор: 0352.ua Инна Дерусова полегла во время исполнения служебных обязанностей в Ахтырке Сумской области

По словам Зеленского, Инна Дерусова – первая женщина, удостоенная звания Героя Украины посмертно.

"С 24 февраля старший боевой медик выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области. Спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью. Погибла от артиллерийского обстрела российских войск, оказывая помощь раненым военным. Первая женщина - Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно", - подчеркнул глава государства.

"Инну все знали и уважали за профессионализм и отзывчивость. Это очаровательная женщина, прекрасный друг, добрый, искренний самоотверженный и трудолюбивый человек. Разделяем боль утраты семьи и друзей, всех, кто знал Инну. Пусть память о ней будет длинной и светлой…" - пишет сайт Тернопольского национального педагогического университета, где училась Дерусова.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.