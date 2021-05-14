  Первая в мире стюардесса проработала на самолете 18 месяцев

15 мая 1930 года первая стюардесса в мире Эллен Черч полетела в рейс. В течение следующих трех лет почти каждая авиакомпания привлекла к работе стюардесс.

Эллен Черч родилась 22 сентября 1904 года в американском штате Айова. Ее детство прошло с родителями на ферме, которая располагалась рядом с аэродромом города Креско, и маленькой Черч почти ежедневно видела, как взлетают и садятся самолеты.

В 22 года она получила диплом медсестры и начала работать в больнице. Но Черч мечтала стать пилотом. Впоследствии поступила на летние курсы управления самолетом. В 1929-м после окончания курсов 25-летняя Черч спросила менеджера авиакомпании Boeing Air Transport (сейчас - United Airlines), сможет ли она стать пилотом пассажирского самолета. Взамен ей предложили набрать группу из семи медсестер. Женщины должны были быть не старше 25 лет и не тяжелее 52 кг, не замужем, привлекательными и готовыми стать стюардессами за приличную по тем временам зарплату в размере $125 в месяц.

Первой, кто ввел должность стюарда была британская авиакомпания Imperial Airways, а в США Stout Airways начала приглашать на работу стюардов в 1926 году.

Автор: kulturologia Черч предложили набрать группу из семи медсестер. Женщины должны были быть не старше 25 лет и не тяжелее 52 кг, не замужем, привлекательными

Профессия стюардессы в гражданской авиации появилась потому, что у пассажиров возникал страх перед полетом, а также им часто становилось плохо из-за того, что летали низко над землей. Чтобы обеспечить безопасность на борту, решили привлечь к работе медсестер. Также присутствие в самолете молодых женщин, которые не боялись регулярно летать, успокаивало бы и пассажиров.

Подготовка длилась несколько месяцев. 15 мая 1930 Черч впервые полетела в рейс Сан-Франциско-Шайенн. С ней были еще трое стюардесс. Другая четверка улетела с Шайенн в Чикаго. Рейс длился 20 ч .: самолет Boeing-80A делал 13 остановок. На борту было 14 пассажиров.

Кроме медицинской помощи и общения с пассажирами, стюардессы должны были помогать им носить багаж, чинить неисправности в салоне (например, кресла), заправлять самолет и помогать пилотам закатывать его в ангар.

Автор: kulturologia Первая в мире стюардесса проработала на самолете 18 месяцев

В течение нескольких месяцев после первого полета почти все американские авиакомпании объявили набор женщин на должность стюардесс.

Черч проработала на самолете 18 месяцев. 1938 года она пострадала в автомобильной аварии и больше летать не могла. Впоследствии вернулась к медицине: закончила Университет Миннесоты и стала заведующей сестринским отделением. Во время Второй мировой войны Черч служила медсестрой на медицинском самолете, затем - в санитарном поезде во Франции. Она была награждена рядом медалей. Аэродром в ее родном городе Креско назвали в ее честь.

Автор: LifeGid Во время Второй мировой войны Черч служила медсестрой на медицинском самолете

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Умерла Черч в возрасте 60 лет в городе Терре-Хот, штат Индиана, США. В августе 1965-го она погибла после падения с лошади во время верховой езды.

12 июля стюарды и стюардессы отмечают свой профессиональный праздник - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Этой профессии уже более 80 лет. Впервые бортпроводники авиации появились в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека. Тогда, как и сейчас в целом, в их обязанности входило обеспечение сервиса во время полета. Ранее этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности.