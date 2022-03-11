Первая спокойная ночь: оккупанты гребут в обратную сторону от Николаева

В Херсоне враг начинает готовиться к обороне. Фото: t.me/mykolaivskaODA

В Николаеве ночь на 11 марта впервые за последнее время прошла спокойно. Украинским воинам удалось выбить врага и продвинуться.

Украина призывает российских оккупантов сдаваться, сообщил в пятницу глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"Сегодня не было никаких обстрелов ночью, с чем и поздравляю. Знаю, что оккупантам не до этого. Они гребут в обратную сторону и как-то пытаются спасти ситуацию, как-то убежать, перегруппироваться. Сейчас мы занимаемся восстановлением коммуникаций, поставкой продуктов. И, конечно же, выбиваем врага. Мы снова продвинулись дальше. Сегодня еще действует предложение по сдаче", - сказал он.

В то же время в Херсоне враг начинает готовиться к обороне.

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Кроме того, Ким рассказал, что ночью в условиях онлайн-телемедицины молодая медсестра в Николаеве приняла роды.

"Не было возможности иначе. Родился мальчик. Поздравляю родителей. Вот так в военное время приходится делать", - сказал председатель ОВА.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.