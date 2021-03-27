Первая партия вакцин CoronaVac уже в Украине: в Минздраве рассказали об особенностях

Рассказали особенности китайской вакцины. Фото: Reuters

В Министерстве здравоохранения объяснили, как работает новая китайская вакцина, возможные противопоказания и реакции на прививку.

Эффективность CoronaVac/Sinovac после прививки двумя дозами составляет 83%. Интервал между повторным введением: 14-28 дней, сообщает пресс служба.

Китайская вакцина содержит в составе инактивированный ( "убитый") вирус, который стимулирует организм вырабатывать иммунитет. Это безопасная технология, которую используют для изготовления других вакцин.

Если пациент чувствителен к компонентам или имеет тяжелую аллергическую реакцию на вакцины в прошлом, серьезные заболевания нервной системы - то таким людям стоит воздержаться.

Также следует подождать, если температура тела выше 38,5 градусов, продолжается беременность присутствуют хронические болезни.

Нормальные реакции организма на вакцину проходят через несколько дней. Это может быть покраснение и боль в месте инъекции, отек, сонливость, аллергические реакции на коже, отеки век и покраснение глаз.

Вакцина CoronaVac/Sinovac одобрена Турцией, Бразилией, Китаем. Доминиканской Республикой и другими странами.

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Новая партия китайской вакцины от Covid-19 прибыла в Украину 25 марта.