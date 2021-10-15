Первая область Украины перешла в красную зону

Херсонская область перешла в красную зону. Фото: ua.news

Херсонская область официально перешла в красную зону карантина.

За последние сутки в регионе подтвердили 709 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Сегодня.

В области под запретом работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса.

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Учебные заведения, где вакцинировано не 100% персонала, не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.

С 21 октября жители красной зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от коронавируса.

В красной зоне разрешена работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

В украинских школах могут продлить осенние каникулы до 3-4 недель из-за вспышки заболевания на коронавирус. 14 октября в Украине зафиксировали 13 624 случаев заболевания коронавирусом. Среди новых больных 1 177 детей и 170 медработников.