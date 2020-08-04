Тарас Лютый: Глобализация и индустриализация привели к частым депрессиям, нервным срывам. Карантин обостряет эти вещи. Фото: Тарас Подолян

"Переживая такой стресс, общество трансформируется" - философ о влиянии карантина

Из-за эпидемии коронавируса меняются формы коммуникации. Все общение пришлось перевести в онлайн.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит философ Тарас Лютый.

"Теряется визуальный контакт, реакция на сказанное. Без рукопожатия, без объятий и поцелуев при встрече, будет возникать отчуждения.

Люди и без того живут в достаточно отчужденном обществе. Глобализация и индустриализация привели к частым депрессиям, нервным срывам. Карантин обостряет эти вещи. Раньше когда хотели уединиться, шли в парк или в лес. Это - органическое одиночество. Но карантин - вынужденная, навязанная изоляция. Его трудно переносить. Еще Аристотель говорил, что в одиночестве могут жить только звери или боги", - объясняет он.

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Однако, по словам эксперта, карантин - не вполне отрицательный опыт.

"Мы попытались жить иначе, чем привыкли. В истории человечества были похожи времена - когда свирепствовала эпидемия и надо было изолироваться. Каждый раз, переживая такой стресс, общество трансформируется. Речь идет не только об изменении на уровне личности, но и о глобальных вещах", - добавляет Тарас Лютый.

Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 6 августа.

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