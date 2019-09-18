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среда, 18 сентября 2019 18:46

Переяслав-Хмельницкому хотят вернуть историческое название

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Переяслав-Хмельницкому хотят вернуть историческое название
Решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого примет Верховная Рада. Фото: Facebook

Город Переяслав-Хмельницкий могут переименовать.

"Сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства депутаты единогласно поддержали решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого на Переяслав", - сообщила прес-секретар главы Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний в Facebook.

Окончательное решение о переименовании города примет Верховная Рада.

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Ранее название города употреблялась как Переяславль, то есть указывало на то, что город принадлежал Переяславу или был основан им. Современное название Переяслав-Хмельницкий получил в 1943, в честь Переяславской рады и больших заслуг Богдана Хмельницкого.

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