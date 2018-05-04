Перепись покажет, чего боятся украинцы

Евгений Головаха: Ведомственная статистика Министерства внутренних дел недостоверна. Поэтому искажена картина преступности в стране. ФОТО: Сергей СТАРОСТЕНКО

Всеобщая перепись - лишь вершина айсберга. Важно узнать об отношении человека к миру и к жизни.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал социолог Евгений Головаха.

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"В перечень вопросов переписи можно было бы добавить социологические, предусматривающие не чисто объективные характеристики человека, а его отношение к миру и жизни. Мы об этом еще в 1990 годы говорили с Государственной службой статистики Украины. У нас сложная ситуация с преступностью. Могли бы спросить - попадали ли вы в ситуацию, когда против вас совершали преступление? Такие вопросы важны", - считает социолог.

Ведомственная статистика Министерства внутренних дел недостоверна. Поэтому искажена картина преступности в стране, считает социолог.

"Многие люди не обращаются за помощью в правоохранительные органы. Часто правоохранители не фиксируют преступлений, не хотят себе очередной "висяк". Для социологов, например, важно знать, были ли люди когда-либо жертвами нападения или какого-то преступления. Тогда можно было бы смотреть и оценивать работу МВД уже не с их ведомственных статистических данных, а так, как видят это люди.

Есть система американских показателей, которая снимается ежегодно. По поводу преступности они задают вопрос: не страшно ли вам вечером возвращаясь домой, стать жертвой нападения? Боятся люди или нет - тоже важно. Чтобы знать, какие регионы, локальные сообщества являются наиболее уязвимыми с точки зрения психологического восприятия. Всеобщая перепись - лишь верхушка айсберга. Надо знать результаты в каждом городе, районе", - объяснил он.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев готовиться к переписи населения. Об этом он написал в Twitter. "Эти подсчеты дадут нам возможность понять реальную ситуацию в стране, проблемы развития, использования ресурсов", - сообщил глава правительства.