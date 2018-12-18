Перенесут ли празднование Рождества в Украине

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает преждевременным вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Фото - ukraine-is.com

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает преждевременным вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Церковь должна реформироваться, использовать современные технологии и активно работать с молодежью, сказал он в эфире одного из телеканалов.

Владыка призвал к осторожности при попытках внедрения радикальных реформ, чтобы избежать угрозы раскола.

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"Если говорить о каких-то решительных реформах, мы приближаемся к празднованию Рождества Христова и есть календарный вопрос - можем ли мы в Украине 25 декабря праздновать Рождество или нет? Это может внести смуту, это может внести раскол и поэтому я стою на таких позициях, мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести опять какой-то раскол в церковь", - сказал Епифаний.

Он не уточнил, поддерживает ли перенос празднования Рождества в будущем.

Образование священнослужителей станет одним из главных направлений деятельности предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания. Владыка заверил, что в этой области уже сейчас готов к сотрудничеству с греко-католиками.