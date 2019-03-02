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суббота, 02 марта 2019 23:35

Переход в ПЦУ: на Буковине подрались священники

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Переход в ПЦУ: на Буковине подрались священники
Священник Русской церкви ударил сторонника ПЦУ. Фото: УНИАН

В Черновицкой области собрание церковной общины завершились дракой между двумя священниками.

Инцидент произошел в селе Бережонка Вижницкого района, во время собрания прихода церкви Святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, которая решила перейти из подчинения бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

На собрании церковной общины присутствовали 192 жителя Бережонки. Решение о переходе было принято 164-ю голосами участников собрания. "Против" проголосовали 18 человек, а "воздержались" - десять.

На сборы приехали сторонники бывшей УПЦ МП из соседних сел – Замостье, Милиево, Корытное. Они выступили против перехода церкви в ПЦУ.

Во время собрания прихода возник конфликт между священником церкви Иоанна Богослова отцом Николаем и благочинным Вижницкого района Ильей Книгницким.

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Отец Николай обвинил благочинного в том, что он нарочно подстрекает людей и является раскольником. Он ударил Илью Книгницкого, в результате чего тот получил травмы лица.

Сейчас это уже 14-и церковь в Черновицкой области, которая приняла решение о переходе в Православную церковь Украины. Всего в регионе около 400 церквей подчиняются бывшей "УПЦ МП".

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