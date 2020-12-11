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воскресенье, 13 декабря 2020 18:47

Переход общин к ПЦУ замер: религиовед назвал причины

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Переход общин к ПЦУ замер: религиовед назвал причины
К ПЦУ присоединились около 600 приходов Русской церкви. Фото: volyn24.com

15 декабря 2020 года Православная церковь Украины отмечает вторую годовщину со дня создания. С того момента к ней присоединились около 600 приходов Московского патриархата. Однако в последнее время активность общин значительно снизилась.

Русская церковь имеет около 12 тыс. религиозных организаций в Украине. Православная церковь в Украине - в половину меньше, говорит Gazeta.ua религиовед Дмитрий Горевой.

"Переход общин к Православной церкви Украины очень замедляет пандемия коронавируса. Религиозная жизнь сейчас не такая активная, как в прошлом году. Мало людей собираются в храмах или вообще не собираются. Значительное влияние на активность переходов имеет Русская церковь. Ее представители работают на опережение, а иногда вообще на отзыв переходов. Уверяют священников вернуться, обещают финансовую поддержку. Кроме того, Русская церковь очень плотно работает в юридической сфере. Когда община переходит, они подают иск на ее представителей, чиновников облгосадминистрации, которые зарегистрировали процесс. В таком случае церкви часто опечатывают, как предмет спора. Тогда другие общины, видят последствия и отказываются переходить, ведь не смогут посещать храм".

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За два года ПЦУ признали 4 православные церкви - Константинополя, Александрии, Кипра и Греции. Зато православные церкви России, Беларуси и Сербии отказали в поддержке.

"Показатель признание, который имеем сегодня, хороший. Особенно когда Русская церковь любыми методами блокируют все, что может положительно повлиять на ПЦУ. В целом процесс признания длительный, поэтому не стоит ждать активных позитивных заявлений церквей. Если взять за пример признание Российской церкви в конце XVI века, то Александрийская признали ее только через 3 года, нас - через год. Также имеем признание Кипрской церковью, подобное заявление по России от нее я вообще не находил. И с другими церквями все так же. И России тогда не надо было признание всех, которое они требуют сейчас от ПЦУ. Якобы, если хоть одна из церквей не признала, то нельзя говорить о настоящей каноничности", - говорит Горевой.

За 2 года после автокефалии поместной Православной церкви Украины удалось стабилизировать ситуацию. Имеем перспективу качественного изменения церкви. Есть также внешние достижения. ПЦУ признали на всеправославному уровне. Мы стали равноправной церковью в семье других.

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