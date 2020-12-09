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среда, 09 декабря 2020 14:40

Есть шанс качественно изменить украинскую церковь - эксперт

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Есть шанс качественно изменить украинскую церковь - эксперт
Александр Саган: поместную православную церковь Украины признали на всеправославному уровне. Фото: Тарас Подолян

За 2 года после автокефалии поместной Православной церкви Украины удалось стабилизировать ситуацию. Есть перспектива качественного изменения церкви.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит религиовед Александр Саган.

"Громады переходят из Московского патриархата в поместною Православною церквь Украины. Этот процесс немного приторможенный из-за юридических препятствий. В том числе со стороны местных властей - некоторые общины годами ждут перерегистрации", - объясняет эксперт.

Есть также внешние достижения, говорит он.

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"Поместную православную церковь Украины признали на всеправославном уровне. Мы стали равноправной церковью в семье других. Это открывает путь для дальнейшего развития", - добавляет религиовед.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 декабря.

15 декабря Украина будет отмечать 2-ю годовщину Объединительного Собора представителей Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и некоторых иерархов и священников Московского патриархата.

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09
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