Передали в суд обвинительный акт на экс-судей Майдана

Передали акт на трех судей. Фото: УНИАН

Офис генпрокурора передал в суд обвинительный акт в отношении трех экс-судей Апелляционный суд Киева.

Их обвиняют в вынесении заведомо неправосудных решений и вмешательстве в автоматизированную систему документооборота суда, сообщает НВ.

Согласно информации следствия, коллегия в составе этих судей при отсутствии в материалах дела каких-либо доказательств, оставила под стражей гражданина по подозрению в активном участии в массовых беспорядках 19-24 января 2014 в районе Европейской площади и ул. Грушевского в Киеве.

"Однако материалами уголовного производства не подтвержден факт пребывания указанного гражданина в районе массовых акций протеста и участия в них", - отмечается в сообщении.

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Районные суды Киева и Киевской обл. проводят судебное разбирательство обвинительных актов в отношении следователей и прокуроров, которые незаконно задержали и привлекли к уголовной ответственности 2-х человек. Одним из которых является этот гражданин.

Суд рассматривает обвинительный акт в отношении следственного судьи Соломенского районного суда Киева. Она своим неправосудным решением применила к нему самую строгую меру пресечения - содержание под стражей.

Обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению 2 экс-сотрудников "Беркута" в преступлениях против участников протестов направили в суд. А именно - в Шевченковский райсуд столицы.