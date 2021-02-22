"Перед смертью не мог говорить" - умер символ одесского Майдана

Владимир Малофеев во время Революции достоинства почти 4 месяца стоял на баррикадах в Киеве. Когда приезжал в Одессу, выходил на протесты там. Фото: Facebook

24 февраля в Одессе похоронят 65-летнего Владимира Малофеева. Был активным участником Революции достоинства и символом одесского Майдана.

"С Владимиром Павловичем познакомился в прошлую субботу, когда его привезли в госпиталь. У него диагностировали рак желчевыводящих путей. Был в крайне тяжелом состоянии, потому что долго не лечился. Медики уже были бессильны ему помочь. Владимир Павлович умер в больнице в окружении друзей. Перед смертью не мог говорить. Молча пожали друг другу руки", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua волонтер Андрей Танцюра.

Владимир Малофеев раньше был актером. Затем работал в туристической сфере. Во время Революции достоинства почти 4 месяца стоял на баррикадах в Киеве. Когда приезжал в Одессу, выходил на протесты там. С началом войны на Донбассе поехал на фронт.

"На войне он учился снайперском деле. Объяснял:" Мотор уже плохой, бегать не могу. Но могу лежать и отстреливать врагов". Под Дебальцево он получил контузию. После лечения уже не мог пойти воевать, потому что перенес инфаркт. Остался в Одессе. Постоянно общался с военными, помогал волонтерами. До конца жизни занимался патриотическим воспитанием детей и молодежи", - сказала подруга Яна Титаренко.

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"Это была невероятный человек. С ним всегда было весело и интересно. Постоянно шутил. Он не был звездой, но все одесситы грустят так, будто потеряли очень известного человека. Своим жизненным путем, преданностью Украине и искренностью он заслужил любовь и уважение", - добавила она.

1 февраля во Львове умер военный медик, депутат Львовского областного совета 7-го созыва 60-летний Игорь Илькив. Мужчина боролся за жизнь после аварии, которая случилась 29 января на объездной дороге Львова.