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четверг, 04 ноября 2021 18:35

Перечень профессий с обязательной Covid-вакцинацией хотят расширить

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Перечень профессий с обязательной Covid-вакцинацией хотят расширить
В Украине планируют расширить перечень профессий, которым нужно получить обязательную Covid-прививку. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения хочет расширить перечень профессий, которые подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Приказ о расширении перечня сейчас на утверждении у центральных органов исполнительной власти, сообщил 4 ноября главный санитарный врач страны Игорь Кузин во время брифинга.

В перечень хотят добавить работников:

- сферы социальных услуг;

- учреждений защиты прав детей и реабилитационных учреждений;

- предприятий, учреждений, организаций, которые включены в перечень объектов критической инфраструктуры.

В последний пункт входит Укрзализныця и другие предприятия, которые имеют стратегическую важную компоненту для функционирования государства.

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Кабинет министров опубликовал порядок отстранения от работы невакцинированных работников из перечня профессий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Отстранять начнут с 8 ноября. Обязательной вакцинации сейчас подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и структурных подразделений, учреждений высшего, последипломного, профессионального, общего среднего, начального, внешкольного и дошкольного образования и научных учреждений.

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