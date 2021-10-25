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понедельник, 25 октября 2021 17:22

Непривитых учителей и чиновников начнут отстранять: Кабмин назвал дату

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Непривитых учителей и чиновников начнут отстранять: Кабмин назвал дату
Зарплату в период отстранения платить не будут. Фото: pixabay.com

Кабинет министров опубликовал порядок отстранения от работы невакцинированных работников из перечня профессий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса.

Отстранять начнут с 8 ноября, соответствующее постановление правительство опубликовало 25 октября.

"Руководители организаций и госучреждений отвечают за то, чтобы отстранять работников, которые отказываются вакцинироваться (кроме тех, у кого есть абсолютные медицинские противопоказания к вакцинации, подтвержденные медицинским заключением). Отстранять будут приказом, о выдаче которого должны сообщить работнику", - говорится в сообщении.

Зарплату в период отстранения платить не будут. Работников будут отстранять на срок, который понадобится им, чтобы пройти вакцинацию.

Правительство ссылается на статью Кодекса законов о труде, которая позволяет отстранять работника, который отказывается от обязательных медицинских осмотров.

Также решение об отстранении обосновывают законом "О защите населения от инфекционных болезней": работники отдельных профессий, деятельность которых может привести к заражению и распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам. В случае отказа или уклонения они отстраняются от выполнения указанных видов работ.

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Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться. Приказ вступает в силу с 7 ноября 2021 года.

Обязательной вакцинации подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и структурных подразделений, учреждений высшего, последипломного, профессионального, общего среднего, начального, внешкольного и дошкольного образования и научных учреждений.

В планах Минздрава - расширить перечень профессий, для которых Covid-вакцинация является условием допуска к рабочему месту.

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