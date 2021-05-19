Пенсию можно будет получить онлайн. Новые функции в приложении "Дія"

С 17 мая стала доступна функция цифровой прописки. Фото: pinterest.com

В приложении "Дія" скоро появится новая функция. Она поможет пенсионерам получать пенсионные выплаты онлайн.

В Украине запустили проект "Дія. Цифровое образование", где пожилые люди могут получить базовые знания по пользованию современными технологиями, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире одного из телеканалов.

Кроме этого, Минцифры работает над тем, чтобы удаленные уголки страны имели доступ к интернету.

"Мы хотим, чтобы максимальное количество украинцев использовали преимущества цифрового государства, цифровые сервисы, и поэтому уделяем внимание старшему поколению. Мы хотим, чтобы можно было получать и пенсию онлайн, без привязки к месту регистрации, будем запускать в ближайшее время", - сказал Федоров.

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С 17 мая стала доступна функция цифровой прописки. Ею могут воспользоваться граждане с пользующихся цифровым паспортом и обновили "Дію".

"Также мы зарегистрировали законопроект, который вообще убивает этот советский штамп в паспорт и справку к ID-паспортам. Уже с 24 августа, как анонсировал президент, мы входим в режим paperless. Ни один госорган не будет иметь права требовать любую справку, если эта информация есть в реестре. Еще немного нужно подождать тем, у кого старый паспорт", - добавил министр.

В течение 2021 года Минсоцполитики планирует повысить пенсии для инвалидов первой группы. Предлагают на 40% повысить выплаты ликвидаторам на ЧАЭС.