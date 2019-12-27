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пятница, 27 декабря 2019 13:18

Пенсионеров по телевизору планируют обучать пользованию интернетом

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Пенсионеров по телевизору планируют обучать пользованию интернетом
Михаил Федоров рассказал, как планирует "цифровизировать" пенсионеров и людей без интернета. Фото: ukrinform.ua

Министр цифровой трансформации, вице-премьер Михаил Федоров настроен привлечь украинцев к пользованию онлайн-услугами "государство в смартфоне".

Каким образом министр планирует "цифровизировать" пенсионеров и украинцев без интернета, он объяснил в интервью журналу НВ.

По оценкам Федорова, смартфоны используют около 70% от общего количества украинцев, пользующихся услугами мобильной связи. То есть, около 25-30 млн человек.

Министр не считает, что цифровая реформа есть своего рода дискриминацией в отношении тех, у кого нет смартфонов и интернета.

"Почему это дискриминация? Мы хотим за счет удобства государства в смартфоне максимально стимулировать людей использовать гаджеты, достучаться до каждого", - отреагировал Федоров.

Он пояснил, что офлайн-услуги никуда не исчезнут - наоборот, его министерство взяло на себя функцию формирования админуслуг и налаживает все офлайн-услуги Центров предоставления админуслуг по стране.

"Нам важно понять, какие услуги пользуются спросом, а какие нет", - отметил министр цифровой трансформации.

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По словам Федорова, у его ведомства уже есть план привлечения даже тех украинском, которые не пользуются интернетом.

Цифровой образованием украинском, особенно пенсионного и предпенсионного возраста, министерство займется с экранов телевизоров, где к занятиям с интернет-грамотности граждан будут приглашать звезды шоу-бизнеса. А еще - обращаться к таким гражданам непосредственно, используя для этого дома молодежи и публичные библиотеки.

"Как только мы сделаем классный сервис - люди его тоже выберут", - убежден Федоров.

В январе 2020 году в Украине планируют запустить электронные документы: паспорта, права, техпаспорта и страховку.

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