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воскресенье, 14 ноября 2021 10:54

Пенсионерам будут давать продуктовые наборы за вакцинацию

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Пенсионерам будут давать продуктовые наборы за вакцинацию
Мариупольские пенсионеры получат продуктовые наборы за вакцинацию. Фото: kharkivoda

В Мариуполе пенсионеров будут мотивировать продуктовыми наборами делать вакцину от коронавируса.

В городе очень низкий уровень пенсионеров, которые привились хотя бы одной дозой вакцины – 7%. Об этом заявил мэр Вадим Бойченко.

"Остановить рост заболеваемости можно только одним способом - вакцинировавшись. Так мы сможем вернуться к нормальной жизни и защитить наших пенсионеров от болезни. Я обращаюсь к молодым жителям Мариуполя и прошу их, чтобы они помогли вакцинироваться своим родителям, бабушкам и дедушкам", - сказал он.

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Чтобы мотивировать мариупольских пенсионеров к вакцинации, после прививки пенсионерам будут выдавать продуктовые корзины как благодарность за ответственную позицию. Невакцинированные пенсионеры при этом теряют право бесплатного пользования коммунальным общественным транспортом.

В Украине за сутки 13 ноября было зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев Covid-19. Среди больных – 1069 детей, 135 медработников, летальных исходов – 403.

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Дата
14
ноября

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