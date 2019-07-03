Педофил? Получи химическую кастрацию - в правительстве требуют принять закон

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В правительстве требуют принятия законов, которые ужесточат ответственность за насильственные преступления против детей.

"Я лично и премьер-министр Владимир Гройсман обратились к парламенту и призвали депутатов поддержать правительственный законопроект, который ужесточает ответственность за сексуальные преступления и насилие против детей. Требуем, чтобы извращенцы, которые насилуют и убивают украинских детей, были подвергнуты химической кастрации и получили высшую меру наказания — пожизненное заключение. Мы должны полностью изолировать таких людей от общества", — сообщил министр юстиции Павел Петренко", пишет УНН.

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