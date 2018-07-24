Педиатру детской поликлиники нужна помощь на операцию на головном мозге

Автор: Фото предоставлено Натальей Сидоренко

29-летний Владислав Швец из Черкасс находится в нейрореанимации Третьей городской больницы скорой помощи. У него случилось субарахноидальное кровоизлияние в головной мозг. Подозревают разрыв аневризмы. Нужна помощь на перевозку и лечение в столичном институте нейрохирургии.

"19 июля Влад пришел домой с работы. Он работает педиатром в городской детской поликлинике №1. Сказал Оксане, что ему нехорошо, мол, хочет прилечь. Но вдруг присел и начал ложиться на пол. Оксана немедленно вызвала скорую помощь, позвонила нашим родителям. До приезда врачей проводила реанимационные меры, она тоже педиатр. Брат потерял сознание. В больнице сделали компьютерную томографию, обнаружили массивное мозговое кровотечение. Влад находится в коме, подключен к аппарату искусственного дыхания. Ежедневно на лечение уходит до 2 тысяч гривен. Состояние тяжелое, но стабильное. Черкасские врачи делают все возможное, но основное зависит от его организма. Деньгами помогают родственники, знакомые и даже незнакомые люди. За что мы им всем очень благодарны. Операцию на сосудах головного мозга можно делать, как только Влад выйдет из комы. Но в Черкассах нет необходимого оборудования. Надо госпитализировать в институте нейрохирургии Ромоданова. Стоимость реанимобиля составляет 9 тысяч гривен, а операции – 100 тысяч гривен. После будет нужна довольно длительная реабилитация. Для нас важна каждая гривня, потому что это шанс на жизнь нашего Влада. Просим у неравнодушных людей помощи на его спасение или помолиться за его здоровье", - рассказала родная сестра Наталья Сидоренко.

Реквизиты для помощи:

Карты Приватбанка: 4149 4991 1351 1271 (мать Швец Татьяна Федоровна) или 5168 7573 0645 9399 (отец Швец Валерий Федорович).