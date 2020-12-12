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суббота, 12 декабря 2020 13:49

Педагоги требуют от правительства и депутатов назначить профильного министра

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Педагоги требуют от правительства и депутатов назначить профильного министра
Фото: Big Kyiv

Столичный профсоюз работников образования требует от ВР и КМУ назначить министром образования Сергея Шкарлета. Об этом в комментарии заявил председатель Киевской городской организации образования и науки Украины Александр Януць.

"В течение полугода Шкарлет встречался с киевской образовательной общиной трижды, с приглашением представителей вузов из других регионов Украины. Он высказал пожелание о сотрудничестве с профсоюзом работников образования, мы задали ему вопрос о выполнении статьи 61, по выполнению постановления 822 о поэтапном рост оплаты труда учителей и преподавателей. Он поддерживает нас в этих требованиях к ВР и правительства.

Что в его программу действий - это направление работы министерства - на автономию в вузах, возможность трудовых коллективов распоряжаться заработанными средствами, на реальную мобильность студентов и преподавателей. Это все мы услышали в его тезисах программы.

Поэтому наше требование к правительству и ВР чтобы его утвердили министром", - сказал он.

По словам Яценя, профсоюзы, трудовые коллективы школ и ВУЗов, очень внимательно мониторят сегодня деятельность МОН.

"...видим выполняется ли действующее законодательство, хватает ли бюджетных средств, или решается ли вопрос во время Covid-19. Я имею в виду и повышение надбавок к должностным окладам за вредные условия труда и другие вопросы. Эти все вопросы мониторятся постоянно", - уточнил он, добавив, что после назначения Шкарлета министром этот мониторинг будет не менее активным, чтобы со стороны правительства выполнялось действующее законодательство.

Добавим, что МОН и Минэнерго не имеют назначенных министров. Там руководят временно исполняющие обязанности, которые с вступлением в силу закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций", потеряли ряд полномочий.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" планирует провести заседание во вторник, 15 декабря, чтобы обсудить возможность назначения двух министров.

По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Галины Янченко, на должности министра образования и науки и министра энергетики будут предлагаться нынешние и.о. руководителей соответствующих министерств.

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