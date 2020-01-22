Павловский рассказал о встрече с другими фигурантами дела Гандзюк

Фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского взяли под стражу. Фото: Громадське

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорь Павловский заявил, что в деле убийства советника городского головы Херсона он "случайный слушатель".

"Я просто случайный слушатель. Ко мне приходил Сергей Торбин (осужден за организацию убийства Екатерины Гандзюк, — ред.) занимал деньги, он собирался ехать в Киев, сказал, что у него чеченцы сожгли его машину. Приходил и Алексей Левин (подозреваемый по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, в розыске — ред.) занимать деньги. Екатерину я не знал вообще", — сказал Павловский в суде, сообщает Громадське .

Он заверил, что не знал о готовящемся преступлении, а о Гандзюк узнал после нападения на нее.

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Также Павловский заявил, что не имел влияния на правоохранительные органы и к нему не обращались другие фигуранты с просьбой повлиять на ход следствия: "Там даже из тех фигурантов никто об этом не говорил. Там все жестко было".

31 июля 2018-го на Екатерину Гандзюк напали возле ее дома - злоумышленник вылил на нее литр серной кислоты. Екатерина получила химические ожоги более 30% тела. Перенесла 14 операций. Екатерина умерла 4 ноября 2018-го после трех месяцев лечения.