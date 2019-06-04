Патриарха Филарета назвали "токсичным" для мирового православия

Автор: Народная правда Саган подчеркнул, что активность Филарета вредит развитию украинской церкви

Попытки патриарха Филарета получить руководство над поместной православной церковью Украины не имеют поддержки в обществе.

Мировое православие считает его "токсичной" фигурой, рассказал религиовед и публицист Александр Саган.

"Давайте определимся, что происходит. Бывший патриарх Филарет заявляет о каких-то права на единоличное руководство поместной православной церковью. Эти заявления не имеют поддержки ни в церкви, ни в обществе. Поэтому говорить о революционных событиях не приходится. Пока это лишь его мнение", - пояснил ученый.

Саган подчеркнул, что активность Филарета вредит развитию украинской церкви.

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"С апреля фактически затормозился переход приходов с УПЦ МП, - отметил религиовед. - Практически нет переходов клириков - ведь многие из них воспитывались и пришли в церковь уже тогда, когда Филарета предали анафеме, и в их подсознании это закрепилось. В них определенное личностное неприятие митрополита Филарета - они себя не видят под его руководством.

Для мирового православия он является фигурой токсичной. Поэтому-то патриарх Константинопольский Варфоломей и попросил Филарета написать отказ от попыток возглавить ПЦУ. И здесь дело даже не в анафеме".

В конце мая патриарх Филарет заявил, что часть положений томоса не подходит украинской церкви. По его мнению, такая ситуация сложилась, потому что документ показали после Собора. Украинские церковники не знали, что там написано.