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суббота, 02 марта 2019 10:55

Патриарх Варфоломей жестко ответил РПЦ на инициативу по Украине

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  Варфоломей не поддержал инициативу РПЦ Фото: ostroh-cerkva.rv.ua
Варфоломей не поддержал инициативу РПЦ Фото: ostroh-cerkva.rv.ua

Ряд церквей, которые зависят от РПЦ, выдвинули инициативу по обсуждению предоставления томоса Православной церкви Украины на Всеправославном Соборе. Однако Вселенский патриарх Варфоломей ее не поддержал.

О решении Константинополя написали в письме к Антиохийскому патриарху Иоанну Х. В нем указали на исторические причины.

"В ответ мы вас информируем, что после того, как четыре православных церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского священного собора, почему нет оправданий, и ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьезные основания воздержаться от таких сборов на общеправославном уровне, которые будут тщетными, поскольку приведут к согласию только в том, что участники будут не согласны друг с другом", - говорится в письме.

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Речь идет о Всеправославным соборе на Крите в 2016 году, который проигнорировали Антиохийская, Русская, Болгарская и Грузинская церкви. По словам Варфоломея, это лишило их права требовать всеправославных обсуждений в дальнейшем.

  Антиохийский патриарх Иоанн Фото: pravoslavie.ru
Антиохийский патриарх Иоанн Фото: pravoslavie.ru

Также в письме было отмечено, что предоставление томоса ПЦУ было обусловлено "целью единства украинского народа и прекращение разделения и раскола в собрании миллионов верующих".

Отмечается, что собор, о котором говорит РПЦ - теоретически невозможен, ведь без участия ПЦУ Константинополь провести его не согласится, а украинскую делегацию Москва, скорее всего, признать откажется.

Румынская и Кипрская церковь говорят, что в Украине пока нет единства. На сегодня в ПЦУ из Московского патриархата перешли 400 общин. Это немного, но процесс сдерживается искусственно.

patriarchia.ru
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Дата
02
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