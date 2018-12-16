Патриарх Варфоломей официально пригласил Епифания в Стамбул

Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил киевского митрополита Епифания сослужить Божественную Литургию. Фото: Укринформ

Собор Поместной Православной Церкви Украины прошел успешно.

"С прославлением Божьим, радостью и удовольствием, Вселенский Патриархат объявляет об успешном завершении работы объединяющего Синода (Собора) - основания новой Православной Автокефальной Церкви в Украине", - констатируется в коммюнике Вселенского патриархата.

Там приветствуют избрание митрополита Епифания новым предстоятелем Киевской митрополии и подтверждают, что украинский владыка уже "выразил свое уважение и попросил добрых пожеланий и благословения Матери Церкви в том, чтобы он совершал свое предстоятельское служение".

В сообщении главного секретариата Священного Синода Константинопольской Церкви также говорится о том, что на праздник Богоявления 6 января запланировано сослужение патриарха Варфоломея и митрополита Епифания в патриаршем соборе в Стамбуле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митрополит Епифаний проведет первую литургию в Михайловском соборе

"В этом контексте объявлено, что Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил Его Блаженство Епифания сослужить Божественную Литургию на Фанаре на большом празднике Богоявления и предоставить ему Томос создания новой сестринской Автокефальной Церкви", - отмечается в официальном документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УГКЦ готова к сотрудничеству с новой Православной Церковью Украины

Праздник Феофании (Богоявления) в Константинопольской церкви, как и в большинстве православных церквей современного мира, празднуется по новоюлианскому календарю 6 января. В Украине православные до сих пор придерживаются старого юлианского календаря, по которому дата Богоявления 6 января приходится на современное 19 января.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).