Патриарх УГКЦ: Верю в то, что христиане Рождество и Пасху будут праздновать вместе

Глава УГКЦ Святослав Шевчук: "Мое желание - праздновать вместе и Рождество, и Пасху".

Все христианские религиозные конфессии должны стремиться к совместному празднованию важных религиозных праздников.

Так считает глава Украинской греко-католической церкви, патриарх Святослав Шевчук, сообщает пресс-служба УГКЦ.

"Мое желание - праздновать вместе и Рождество, и Пасху, и, возможно, жить одним духовным ритмом литургического года, независимо от того, к какой обрядовой традиции мы принадлежим. Нет двух празднований Рождества, а есть две даты празднования", - заявил руководитель греко-католиков.

Так патриарх прокомментировал утверждение на государственном уровне дня празднования Рождества по григорианскому календарю, 25 декабря, который теперь будет выходным днем.

Он приветствовал это решение властей, отметив, что "есть много протестантских сообществ, которые празднуют Рождество 25 декабря и, конечно, наши братья с РКЦ (римско-католической церкви - ред.)".

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Вместе с тем УГКЦ и в дальнейшем будет праздновать Рождество 7 января, а не 25 декабря, пока не будет ощутимо, что вопрос изменения календаря "не будет разделять между собой людей, а, наоборот, объединять".

"Будем молиться, работать. Я верю в то, что христиане будут едиными. И Рождество и Пасху будут праздновать вместе. Однако над этим нужно серьезно работать", - добавил патриарх.

Напомним, 2017 году 25 декабря впервые объявлено в Украине выходным днем. 16 ноября 2017 Верховная Рада Украины приняла закон об официальном праздновании Рождества Христова не только 7 января, но и 25 декабря. 29 ноября закон был подписан президентом Украины и вступил в силу.