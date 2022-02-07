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понедельник, 07 февраля 2022 05:03

Патриарх спал на земле и ходил босиком – какой сегодня церковный праздник

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Православные верующие 7 февраля чтят память святителя Григория Богослова.

Родился святой в 329 году в Арианзе, что в южной Кападокии, в благочестивой христианской семье. Его мать Нона была двоюродной сестрой епископа Иконийского, святителя Амфилохия.

Вышла замуж за богатого землевладельца Григория, принадлежавшего к одной из иудейских сект. Однако жена смогла убедить его сойти с неправильного пути и принять христианство. Вскоре Григория Ариазанского посвятили в сан пресвитера, а затем – епископа Назианзинского. С тех пор мужчина посвятил жизнь служению Богу.

Автор: pinterest.com
  Григорий Богослов был Патриархом Константинопольским
Григорий Богослов был Патриархом Константинопольским

Еще до рождения в молитвах Нона пообещала, что сын родится ради служения Христу. Святой вместе со своим братом получил прекрасное образование. Григорий же принял обет сохранять целомудрие и чистоту.

Чтобы продолжить учебу, святитель отправился в Афины, где и познакомился со своим будущим другом Василием Великим. Прожил в городе шесть лет, изучал литературу, философию, математику, музыку, геометрию и астрономию. Некоторое время даже работал преподавателем красноречия.

После смерти родителей Григорий отправился в Селевкию Исаврийскую служить при церкви святой великомученицы Текли. Там ухаживал за больными и заботился о доме престарелых.

Богослов отправился в Константинополь после смерти Василия Великого, как того желал друг перед смертью. Боролся с ересью Македония, который отрицал Божество Святого Духа.

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При поддержке Александрийского Патриарха Петра и Константинопольского императора Феодосия Григория назначили Патриархом Константинопольским. Это вызвало недовольство египетских и македонских епископов.

Святитель решил уйти с поста и вести подвижнический образ жизни за пределами Константинополя. Ходил босиком, спал на земле или на ложе из старых веток, ел хлеб и овощи, пил только воду, в которую иногда подмешивал немного уксуса.

Умер Григорий Богослов 25 января 389 года. После себя святитель оставил 243 послания, 507 духовных стихов и 45 проповедей.

День ангела сегодня отмечают люди с именами Анатолий, Александр, Петр, Григорий, Владимир. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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