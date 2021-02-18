Пассивность назвали важным смыслом Революции достоинства

Актуальные смыслы Революции достоинства - Ирина Соловей. Фото: Тарас Подолян

От Революции достоинства до сих пор актуально право на пассивность, замечает стратегиня по развитию сообществ Ирина Соловей.

"Во время революции никто не требовал в своих кругах общения, чтобы все обязательно были на Майдане. Напротив, когда замечали, что кто-то устал ли у истерическом состоянии из-за интенсивность событий, заботились о восстановлении таких людей. Это и было животворной силой - протест не выгорал. Одни уходили, другие приходили ", - объяснила.

Право на пассивность называет источником способности общества к саморегуляции.

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"Когда можешь выбирать - выполнять сейчас что-то или остановиться, решения становятся более осознанными. Это делает общество таким, которое само себя направляет, а не подвергается внешним обстоятельствам или подталкиванию. Это право на пассивность нужно расширять, практиковать в организациях и социальных движениях, чтобы не истощались".

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В украинского общества не должно быть одной цели, сказала Ирина Соловей.Мережевисть исключает то как главное. Экономическое заможнишання - одна составляющая нашей цели. Вторая - поиск новых смыслов. Третья - способность учиться на своих ошибках. Главное - понимать, для кого станет ресурсом то, что ты создаешь. Также - умение сочетать личное и общее, оффлайн и онлайн.