Пассажиры настояли: Укрзализныця возобновляет продажу кофе и чая в поездах 

Укрзализныця возвращает кофе и чай в поездах. Фото: Укрзализныця

С 1 декабря 2020 Укрзализныця возобновляет продажу чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах.

Такое решение приняли из-за многочисленных обращений пассажиров вернуть данные напитки, отметила пресс-служба перевозчика.

"Все напитки будут предоставляться в одноразовой посуде - гофрированных стаканах емкостью 250 миллилитров. Цена для пассажиров не изменится: по-прежнему чай, кофе и вода в бутылке 0,5 литра будут стоить 10 гривен. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении билетов онлайн ", - говорится в сообщении.

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Также в поездах будут реализовывать другую продукцию в индивидуальной упаковке. В частности печенье, вафли, снеки.

Укрзализныця запускает на зимние праздники новый поезд "Интерсити", который будет курсировать из Киева в карпатский курорт Славское.