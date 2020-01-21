Пассажиры избили проводника из-за запрета курения

В поезде "Ивано-Франковск-Киев" избили проводника. Фото: Корреспондент

В поезде № 43 Киев – Ивано-Франковск пассажиры избили проводника.

Четверо мужчин нанесли проводнику телесные повреждения после того, как он сделал на замечание о том, что курить в тамбуре вагона запрещено, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица.

Начальник поезда по радиосвязи вызвал полицию на станцию во Львове. Правоохранители задокументировали правонарушение и задержали хулиганов.

"Укрзализныця" призвала Национальную полицию обеспечить объективное расследование этого случая.

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Раньше, в Черкасской области злоумышленники избили и пытались похитить местного предпринимателя.