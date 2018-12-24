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понедельник, 24 декабря 2018 04:00

Пассажирский поезд Рахов-Киев застрял посреди поля

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Пассажирский поезд Рахов-Киев застрял посреди поля
Пассажирский поезд остановился на пути в Тернопольской области. Фото: Карпатський об'єктив

Пассажирский поезд 358Л, который ехал из Рахова в Киев застрял на пути в Тернопольской области и более четырех часов не трогается с места.

"С 8 часов просто стоим в поле. Я звонила на горячую линию Укрзализныци, но там сказали, что ответ на жалобу надо ждать 14 дней", — сказала журналистка Громадського Ульяна Бойчук.

Железнодорожники сообщили, что поезд не может проехать, ведь ремонтная бригада не забрала из путей принадлежностей. По словам начальника поезда, туда должен приехать локомотив, убрать все с пути — и тогда поезд тронется.

"В поезде работает туалет, есть вода и тепло. Люди спят", — рассказала Бойчук.

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Проводница в одном из вагонов посоветовала тем, кто опаздывает, по прибытию на вокзал Киева обратиться к дежурному.

Поезд 358Л должен был приехать в Киев в 06:34 утра.

Ранее Укрзализныця из-за падение дерева и обрыва контактной сети предупредила о возможных задержках пассажирских поездов, которые едут в западном направлении.

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