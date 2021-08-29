Пассажирские поезда опаздывают на два часа: назвали причину

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов под Запорожьем. В результате задерживаются другие поезда.
Об этом сообщила Укрзализныця.
Авария произошла под станцией Запорожье-2. Четыре грузовых вагона сошли с рельсов.
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Изменили маршруты нескольких пассажирских рейсов. Их пустили через Запорожье - Левое - Вильянськ - Запорожье-1.
До двух ч. задержатся такие поезда:
№72 Киев - Запорожье,
№142 Мариуполь - Одесса,
№120 Запорожье - Львов,
№119 Львов - Запорожье,
№116 Киев - Бердянск.
Укрзализныця представила обновленные плацкартные вагоны на выставке подвижного состава в Киеве. В новых вагонах есть шторы, которые отделяют отдельные места, у каждого места есть розетка и светильник.
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