Пассажирские поезда опаздывают на два часа: назвали причину

Грузовой поезд сошел с рельсов. Пассажирские поезда прибудут с опозданием. Фото: Укрзализныця / Facebook

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов под Запорожьем. В результате задерживаются другие поезда.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Авария произошла под станцией Запорожье-2. Четыре грузовых вагона сошли с рельсов.

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Изменили маршруты нескольких пассажирских рейсов. Их пустили через Запорожье - Левое - Вильянськ - Запорожье-1.

До двух ч. задержатся такие поезда:

№72 Киев - Запорожье,

№142 Мариуполь - Одесса,

№120 Запорожье - Львов,

№119 Львов - Запорожье,

№116 Киев - Бердянск.

Укрзализныця представила обновленные плацкартные вагоны на выставке подвижного состава в Киеве. В новых вагонах есть шторы, которые отделяют отдельные места, у каждого места есть розетка и светильник.